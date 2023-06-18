مجموعة stc تواصل استثماراتها النوعية من خلال شركتها التابعه سولوشنز

حيث تعزز هذه الخطوة بعد استكمالها و أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة من قدرات مجموعة stc في قطاع تقنية المعلومات و تمكين التحول الرقمي من خلال منظومة متكاملة من الشركات التابعة المتخصصة في البنية التحتية الرقمية و إنترنت الأشياء و الحوسبة السحابية و الأمن السيبراني و الخدمات المالية الرقمية و خدمات تعهيد الأعمال. كما يأتي هذا الإعلان بعد إعلان المجموعة قبل شهرين عن دخولها للسوق الأوروبية من خلال استحواذ شركتها التابعة "توال" على أصول أبراج الاتصالات التابعة ل United Group.