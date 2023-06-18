مجموعة stc تواصل استثماراتها النوعية من خلال شركتها التابعه سولوشنز

• يسهم الاستحواذ في تكوين شراكة استراتيجية لتعزيز قدرات مجموعة stc في مجال تقديم خدمات الاستشارات وخدمات تحول الأعمال الرقمية لقاعدة عملائها بالمنطقة.
مع إعلان شركة سولوشنز التابعه لمجموعة stc، الرائده في تمكين التحول الرقمي في المنطقة عن توقيعها عرض ملزم مع شركة ديفوتيم أس أي أس )فرنسا( و شركة أورتل للاستحواذ على 40% من شركة "ديفوتيم الشرق الأوسط" الرائدة في مجال الاستشارات الرقمية المبتكرة للأعمال، تواصل مجموعة stc المضي في تنفيذ استراتيجية التوسع و النمو المستمرة بعد دخولها في قطاعات واعده و استثمارات نوعية.
حيث تعزز هذه الخطوة بعد استكمالها و أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة من قدرات مجموعة stc في قطاع تقنية المعلومات و تمكين التحول الرقمي من خلال منظومة متكاملة من الشركات التابعة المتخصصة في البنية التحتية الرقمية و إنترنت الأشياء و الحوسبة السحابية و الأمن السيبراني و الخدمات المالية الرقمية و خدمات تعهيد الأعمال. كما يأتي هذا الإعلان بعد إعلان المجموعة قبل شهرين عن دخولها للسوق الأوروبية من خلال استحواذ شركتها التابعة "توال" على أصول أبراج الاتصالات التابعة ل United Group.
وتتمتع "ديفوتيم الشرق الأوسط"، التي تنضوي تحت مجموعة ديفوتيم العالمية بحضور محلي وإقليمي ولديها خبرات دولية تمكنها من تقديم الخدمات الاستراتيجية الرقمية وتحوّل الأعمال، بالإضافة إلى تحليل البيانات و الذكاء الصناعي وأتمتة الأعمال.
وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية stc "تجرأ" لمواصلة التوسع و النمو في البنية التحتية الرقمية و تقنية المعلمومات و التقنيات الناشئة كشركة وطنية رائده في المنطقة و الممكن الرقمي لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي.