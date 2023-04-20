"احتفالات أمانة الرياض بالعيد".. فعاليات منوعة تُحيي الموروث وتحقق البهجة

كشفت أمانة الرياض عن تفاصيل فعالياتها للاحتفالات بعيد الفطر المبارك في أماكن عدة بالمنطقة.
وتشمل المناطق والفعاليات المصاحبة: "ساحة المرح وسفرة العيد وبازار ومفاجأة العيد وأماسيكم" والتي تبدأ يومي 21 و22 أبريل من الثامنة حتى التاسعة مساء بساحة العروض بالدائري الشرقي.
وفي جانب آخر، تنظم الأمانة فعالية الحوامة التي ستقام في 12 حديقة وساحة موزعة بمختلف أرجاء المدينة على مدى يومين إحياءً للموروث الشعبي.
وتعتبر فعالية الحوامة فعالية سنوية تقام قبيل العيد وخلال أيامه؛ إحياءً للموروث الشعبي وتعزيزًا للروابط الاجتماعية في الأحياء السكنية.
وتهدف الفعالية إلى إدخال البهجة والفرح في نفوس سكان الحي، والارتقاء بجودة الحياة فيه، وخلق مناخ تفاعلي يتهادى بأركان عدة ومناطق منوعة.