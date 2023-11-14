انطلاق أعمال النسخة الثانية من فعاليّة الأمن السيبراني "بلاك هات" في الرياض

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي في كلمته، أهمية هذا الحدث، مشيدًا بدور سمو ولي العهد -حفظه الله-، في الاهتمام بالقطاع التقني من خلال رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه النسخة الحالية تعد الأضخم التي تجمع الخبراء ورواد أمن المعلومات من كبرى الشركات العالمية لينقلوا خبراتهم عبر أكثر من 600 ساعة من المحتوى الثري على مدى الثلاثة أيام القادمة، معربًا عن فخره بنجاح النسخة السابقة التي شهدت أعلى حضورًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم؛ إذ بلغ عدد الحضور فيها 30,000 زائر، وهو ما يدل على أهمية الحدث وتأثيره.