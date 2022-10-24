واقعة التحقيق مع 3 مسؤولين بمنشأة طبية بجدة تتفاعل.. "النيابة" توجّه تهمة التزوير لطبيب التقرير

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة بمحافظة جدة وجّهت تهمة التزوير بحق طبيب بعد إصدار تقرير طبي خاطئ في قضية المواطن (هـ.س) الذي أفقده وظيفته وأدخله في دوامة ديون مالية ومعاناة لإثبات حقه، وكانت تلك التقارير -محل الاتهام- السبب الرئيس في فصل المواطن من وظيفته.
ووفق التفاصيل التي نشرتها صحيفة «سبق» تحت عنوان (مصادر "سبق": إحالة 3 مسؤولين وطبيب بمنشأة طبية خاصة في جدة للنيابة بتهمة "التزوير")، كان المواطن المتضرّر قد تقدّم بشكوى للحاكم الإداري تضمّنت رصد محاميه عدداً من الوقائع يشتبه فيها قيام المسؤولين في المستشفى الخاص بالتزوير، ومن ضمنها اصطناع موعد طبي مكتمل غير صحيح، وكذلك مخاطبة الشؤون الصحية بجدة من قِبل المنشأة الطبية بإنهاء عقد الطبيب المعالج لحالة المواطن على غير الحقيقة.
فيما تستكمل إجراءات التحقيق من قِبل جهات الضبط المختصة مع المتسبّبين في فصله من وظيفته مع 3 مسؤولين يعملون في المنشأة الطبية الخاصة في الوقائع المذكورة.
كما علمت «سبق» توصل الجهة المختصّة في الشؤون الصحية بعد إعادة التحقيق ومراجعة الإجراءات المتخذة من قِبل المراكز الطبية التي نظرت في حالة المواطن (هـ.س) إلى مخالفات عدة من تلك المراكز، من ضمنها عدم وجود آلية معتمدة لإصدار التقارير الطبية.
وكانت «سبق» قد نشرت القضية تحت عنوان (مصادر "سبق": إحالة 3 مسؤولين وطبيب بمنشأة طبية خاصة في جدة للنيابة بتهمة "التزوير")، وذلك بعد استعمال محرّرات مزوّرة مضللة للجهات القضائية في قضية مواطن تعرَّض إلى خطأ طبي دمَّر مستقبله وتسبَّب في فَقد وظيفته وأدخله في ديون مالية.