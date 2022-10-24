واقعة التحقيق مع 3 مسؤولين بمنشأة طبية بجدة تتفاعل.. "النيابة" توجّه تهمة التزوير لطبيب التقرير

ووفق التفاصيل التي نشرتها صحيفة «سبق» تحت عنوان (مصادر "سبق": إحالة 3 مسؤولين وطبيب بمنشأة طبية خاصة في جدة للنيابة بتهمة "التزوير")، كان المواطن المتضرّر قد تقدّم بشكوى للحاكم الإداري تضمّنت رصد محاميه عدداً من الوقائع يشتبه فيها قيام المسؤولين في المستشفى الخاص بالتزوير، ومن ضمنها اصطناع موعد طبي مكتمل غير صحيح، وكذلك مخاطبة الشؤون الصحية بجدة من قِبل المنشأة الطبية بإنهاء عقد الطبيب المعالج لحالة المواطن على غير الحقيقة.