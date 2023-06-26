"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والشرقية والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.