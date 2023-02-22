لجنة خدمات المعتكفين تناقش استعدادات خطة الاعتكاف لرمضان بالمسجد الحرام

عقدت لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، اجتماعًا برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، لمناقشة خطة الاعتكاف في المسجد الحرام؛ حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.
وشَهِدَ الاجتماع مناقشة آلية التسجيل الإلكتروني، والاطلاع على المواقع المعتمدة والمخصصة للاعتكاف والخدمات المقدمة للمعتكفين، من حيث توزيع الخزانات واستلام المعتكفين الخزائن المخصصة لهم.
وتَطرق الحضور إلى سير آلية تقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات المساندة كالخدمات الصحية.
وشدد "الصولي" على ضرورة أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الاعتكاف لهذا العام على أكمل وجه؛ حاثًّا الجميع على بذل كل الجهود وفق تطلعات ولاة الأمر.
وأكد أهمية التكامل والتناغم في تقديم الخدمات؛ داعيًا إلى التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة، سائلًا المولى عز وجل للجميع العون ودوام التوفيق والسداد.