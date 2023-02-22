لجنة خدمات المعتكفين تناقش استعدادات خطة الاعتكاف لرمضان بالمسجد الحرام

عقدت لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، اجتماعًا برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، لمناقشة خطة الاعتكاف في المسجد الحرام؛ حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.