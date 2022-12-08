"الربيعة": الميزانية تعكس حنكة القيادة في الحفاظ على صلابة الاقتصاد السعودي

وقال: إننا عامًا بعد عام نشهد نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والتي أسهمت في تعزيز رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية؛ وذلك وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي الذي يبادل قيادته الحب والولاء.