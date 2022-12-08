"الربيعة": الميزانية تعكس حنكة القيادة في الحفاظ على صلابة الاقتصاد السعودي

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، باسمه ونيابةً عن منسوبي المركز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444- 1445هـ (2023م).
وأكد الدكتور الربيعة أن هذه الميزانية تعكس مدى حنكة قيادة المملكة ونظرتها المستقبلية الثاقبة، والتي استطاعت بفضل الله عز وجل الحفاظ على صلابة ومتانة الاقتصاد السعودي ونموه، وسط ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات اقتصادية.
وقال: إننا عامًا بعد عام نشهد نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والتي أسهمت في تعزيز رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية؛ وذلك وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي الذي يبادل قيادته الحب والولاء.
ونوّه المشرف العام بما يحظى به مركز الملك سلمان للإغاثة من دعم متواصل أسهم في تطوير وتعزيز كفاءة وفعالية العمل الإنساني السعودي، والذي أصبح مثالًا يحتذى به على مستوى العالم.