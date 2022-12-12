احتدام المنافسة على كؤوس المؤسس بين 65 صقراً في مهرجان الملك عبدالعزيز

وأسفرت نتائج اليوم الخامس عشر من فعاليات المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، عن فوز الصقار بدر بن فهد الشمري بكأس الملك عبدالعزيز في فئة حر فرخ محترفين، بصقره (وجه السعد) خلال 17.810 ثانية، ويحل برغش بن محمد المنصوري في المركز الثاني، وعبدالعزيز بن فهد الموسى ثالثًا، ليعود المنصوري ويحصد المرتبتين الأولى والثالثة في كأس الملك عبدالعزيز لفئة حر قرناس محترفين، تلاه أحمد بن مقعد المطيري.