"إغاثي الملك سلمان" يوزع "1.844" كرتون تمر في ولاية البحر الأحمر بالسودان

من ناحية ثانية وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، قسائمَ شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتَي العقبة ومعان بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها "3.050" فردًا بواقع "446" أسرة من الأسر السورية اللاجئة والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف" للعام 2023م الذي ينفّذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.