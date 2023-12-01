"إغاثي الملك سلمان" يوزع "1.844" كرتون تمر في ولاية البحر الأحمر بالسودان

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "1.844" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مراكز الإيواء بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها "11.373" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضرّرة.
من ناحية ثانية وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، قسائمَ شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتَي العقبة ومعان بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها "3.050" فردًا بواقع "446" أسرة من الأسر السورية اللاجئة والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف" للعام 2023م الذي ينفّذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضرّرين في مختلف أنحاء العالم.