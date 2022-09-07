"الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.