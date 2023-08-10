على أحرّ من الجمر.. "الزعاق": الجميع ينتظر "سهيل" وشمسنا تفرق عن أوروبا!

وتابع، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن شمس البلدان الواقعة على خط الاستواء حارقة؛ لأنها عمودية وكذلك شمس البلدان العربية حارة، وشمس البلدان الأوروبية لاسعة، حيث تنزل بكل إشعاعاتها لصفاء الأجواء، عكس الرطوبة العالية والغبار العالق بالأجواء العربية التي تفلتر هذه الإشعاعات.