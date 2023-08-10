على أحرّ من الجمر.. "الزعاق": الجميع ينتظر "سهيل" وشمسنا تفرق عن أوروبا!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شدة الحرارة تجبر أهل البادية على ترك الصحراء والانتقال إلى موارد المياه، وكذلك البحارة الذين يتركون البحر، فيما يترك أهل الحضر مواقعهم وينتقلون إلى المزارع.
وأضاف "الزعاق"، أن الجميع ينتظر موسم سهيل على أحر من الجمر؛ لأنه مع دخول موسم سهيل تنكسر درجات الحرارة والرطوبة، وتقل حرارة رياح السموم.
وتابع، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن شمس البلدان الواقعة على خط الاستواء حارقة؛ لأنها عمودية وكذلك شمس البلدان العربية حارة، وشمس البلدان الأوروبية لاسعة، حيث تنزل بكل إشعاعاتها لصفاء الأجواء، عكس الرطوبة العالية والغبار العالق بالأجواء العربية التي تفلتر هذه الإشعاعات.