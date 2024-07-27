في رحلة متجهة إلى جدة.. اعتقال مضيفة خبَّأت 140 ألف ريال في "جواربها"

قبضت السلطات الأمنية في مطار علامة إقبال الدولي في مدينة لاهور الباكستانية على مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) عند محاولتها تهريب 140.000 ريال سعودي.
وتم القبض على المضيفة أثناء محاولتها تهريب العملة السعودية إلى خارج البلاد؛ إذ كانت تُخفي المبلغ في جواربها، في رحلة متجهة إلى السعودية.
وصرح راجا بلال، نائب المفوض للجمارك، بأن المضيفة أُوقفت عن رحلتها المتجهة إلى مدينة جدة بعد أن اكتشف المسؤولون العملة المخفية خلال الفحوصات الروتينية.
وأشار إلى أن السلطات الجمركية اتخذت إجراءات سريعة، وأحالت المضيفة إلى التحقيق، وسيتم رفع قضية ضدها.