"العمير" لـ"سبق": 3 ركائز تنموية لتطوير "دارين وتاروت" والعنصر الإنساني بقلب المعادلة

أكد المتخصص في التربية السياحية الدكتور أحمد بن حمد العمير لـ"سبق"، أنه امتداد لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في دعم المشاريع التنموية وتهيئتها بصفة مستدامة، أتى إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت وفقًا لثلاث ركائز رئيسية؛ وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي والتاريخي، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.
وأوضح "العمير" أن هذه الركائز تمحورت حول مبادرات مختلفة تصل إلى تسع عشرة مبادرة، ولو أمعنّا النظر جيدًا لوجدنا أن هذه الركائز الثلاث تتسق بصفة أساسية مع ركائز السياحة المستدامة؛ وهي: المحافظة على الجانب الثقافي، وتنمية الجانب الاقتصادي، والمحافظة على البيئة الطبيعية، التي تسعى أكبر الدول السياحية على مستوى العالم إلى تنميتها والاهتمام بها؛ كونها تسهم في تطوير صناعة السياحة، وجعلها أحد روافد الاقتصاد الوطني كأحد الأهداف الرئيسية.
وأكمل أنه إضافة للعناية بالتراث المحلي لارتباطه بالماضي والحاضر والمستقبل كونه أحد مصادر المعرفة وكنزًا من كنوز الأمة وتاريخها الأصيل؛ حيث يشكل روح الوطن ووجدانه تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل؛ فتطوير متحف مطار دارين، وترميم قصر الفيحاني؛ له أبعاد عدة؛ منها تفعيل السياحة التراثية العمرانية، والمحافظة على الهوية الثقافية، ونقل العادات والتقاليد والقيم بين الأجيال.
وبيّن "العمير" أن القلاع والقصور تشكل أحد أشكال التراث العمراني وثمرة من ثمرات التفاعل بين المجتمع ومحيطه؛ لذا ينبغي الاهتمام بها وتطويرها، كما يتضح دعم السياحة الزراعية والبيئية في إنشاء نزل المانجروف وأكبر غابة مانجروف على الخليج العربي، وهذا أحد جوانب الاستدامة البيئية واستعادة التنوع البيئي، الذي أثر فيه كثيرًا النمو السكاني والتقدم الصناعي والانبعاثات الكربونية وزيادة معدلات التلوث.
وقال: إنه يجب مواجهتها ومواجهة التغيرات المناخية المختلفة من خلال عدة طرق واستراتيجيات؛ منها إنشاء الغابات وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على الكائنات الحية والبيئة الطبيعية، أما فيما يخص المرتكز الثالث الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي من خلال توفير مرافق رياضية وطرق وحدائق وبنى تحتية.
وتابع: لا شك أن عمليات التنمية يجب أن تعتمد على التخطيط وفقًا للإمكانات المتاحة والميز النسبية المتوافرة، إضافة لاعتمادها بشكل رئيس على العنصر البشري "الإنسان" وفقًا لحاجاته وميوله واتجاهاته، في إطار من الثقافة الخاصة لكل مجتمع، ومشاركة ذلك المجتمع في عمليات التنمية وحل المشكلات التي تواجهه من خلال التحسين والتطوير، وهذا ما ركزت عليه المبادرة بشكل واضح في توجهها التنموي وانعكاس ذلك بإذن الله على تنشيط السياحة مستقبلًا.