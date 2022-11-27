"العمير" لـ"سبق": 3 ركائز تنموية لتطوير "دارين وتاروت" والعنصر الإنساني بقلب المعادلة

وأوضح "العمير" أن هذه الركائز تمحورت حول مبادرات مختلفة تصل إلى تسع عشرة مبادرة، ولو أمعنّا النظر جيدًا لوجدنا أن هذه الركائز الثلاث تتسق بصفة أساسية مع ركائز السياحة المستدامة؛ وهي: المحافظة على الجانب الثقافي، وتنمية الجانب الاقتصادي، والمحافظة على البيئة الطبيعية، التي تسعى أكبر الدول السياحية على مستوى العالم إلى تنميتها والاهتمام بها؛ كونها تسهم في تطوير صناعة السياحة، وجعلها أحد روافد الاقتصاد الوطني كأحد الأهداف الرئيسية.