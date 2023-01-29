وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة "تحضير أطراف الدعوى" للجلسات المرئية

وبيّنت الوزارة أنه يمكن تسجيل الحضور للجلسة قبل موعد انعقادها بـ15 دقيقة، ولن يُسمح بالدخول قبل هذه الفترة، كما يمكن تسجيل الحضور للأطراف المسجلين في القضية، ولا يمكن إلغاء الحضور بعد تأكيد التحضير عبر بوابة "ناجز".