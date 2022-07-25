"الأزياء" تناقش تحديات القطاع مع المهتمين ورواد الأعمال

وتَحدّث المشاركون في اللقاء، عن أبرز التحديات التي تواجههم في قطاع الأزياء في مجالات التدريب والتصميم والتنفيذ، إضافة إلى إمكانية استثمار الدعم غير المحدود الذي توليه المملكة للقطاع من خلال فتح المصانع الكبيرة وضخ الموارد الأساسية في السوق المحلية؛ لتمكين أصحاب المهن من ممارسة شغفهم في بيئات عمل خلاقة وناجعة.