وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.