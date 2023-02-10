"الموارد البشرية" تحصل على شهادة اعتماد الحكومة الرقمية

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شهادة الاعتماد المقدّمة من هيئة الحكومة الرقمية نظير تطبيقها لممارسات البنية المؤسسية الوطنية "NORA"، وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي "SEAM".
جاء ذلك خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي "ليب" بمدينة الرياض، الذي نظّمتْه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير لعام 2023م.
ويمثّل تحقيق الوزارة لهذا الإنجاز انعكاسًا لجهودها في تطبيق ممارسات ومعايير البنية المؤسسية، والرفع من مستوى النضج والتحول الرقمي، وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماتها؛ حيث تمكّنت من توثيق وتصنيف أكثر من 900 خدمة، بالإضافة إلى قيامها بتحسين البنية التحتية لخدماتها الرقمية والأمن السيبراني، وتوجهها نحو كفاءة الإنفاق وتوفير التكاليف التشغيلية لمشاريعها الرقمية، وتحسين الأعمال وتطوير خدمات العناية بالعملاء والمنصات التي تشرف عليها بما يتواءم مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وأفضل الممارسات الوطنية في هذا المجال.
واختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاركتها في فعاليات المؤتمر التقني الدولي "ليب" باستعراض رحلتها الرقمية وإنجازاتها لعام 2022م في جناح السعودية الرقمية.
واستعرضت الوزارة رحلتها الرقمية للعاملين وأصحاب الأعمال من خلال العديد من الخدمات التي تقدّمها مثل منصة قوى، التي تقدم أكثر من 130 خدمة لتسهيل عمل العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، كما شرحت جهودها في التوطين والتوظيف وأنماط العمل الحديثة؛ حيث مكّنت منصة العمل الحر من إصدار أكثر من 2 مليون وثيقة عمل حر، ووفرت منصة العمل عن بعد أكثر من 100 فرصة وظيفية، ومنصة العمل المرن أكثر من 240 ألف عقد وظيفي.
وعلى صعيد التنمية الاجتماعية أطلقت الوزارة خلال المؤتمر منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الكافلة والمتسولين وكبار السن والأحداث والمراكز الأهلية والمراكز الإيوائية.
كما قدمت منصة الدعم والحماية الاجتماعية دعمًا ماليًّا بأكثر من 7 مليارات ريال منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور، فيما بلغ عدد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي أكثر من مليون متطوع، وأكثر من 5 آلاف جهة وفرت أكثر من 373 ألف فرصة تطوعية.
وفيما يخصّ الخدمة المدنية، استعرضت الوزارة جهود منصة مسار، والتي استفاد من خدماتها أكثر من 600 جهة حكومية وأكثر من 2 مليون موظف حكومي بمعدل 800 ألف عملية متنوعة.
يذكر أن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في مؤتمر ليب التقني إلى تعميم الفائدة من خدماتها، وضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية والمواءمة مع المتطلبات الوطنية، ورفع كفاءة برامج التوعية الأمنية بالوزارة والجهات التابعة لها ومناقشة المبادرات المحتملة المتعلقة بالتحول الرقمي للوزارة.