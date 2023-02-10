"الموارد البشرية" تحصل على شهادة اعتماد الحكومة الرقمية

واستعرضت الوزارة رحلتها الرقمية للعاملين وأصحاب الأعمال من خلال العديد من الخدمات التي تقدّمها مثل منصة قوى، التي تقدم أكثر من 130 خدمة لتسهيل عمل العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، كما شرحت جهودها في التوطين والتوظيف وأنماط العمل الحديثة؛ حيث مكّنت منصة العمل الحر من إصدار أكثر من 2 مليون وثيقة عمل حر، ووفرت منصة العمل عن بعد أكثر من 100 فرصة وظيفية، ومنصة العمل المرن أكثر من 240 ألف عقد وظيفي.