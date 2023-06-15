6576 خريجًا.. "أمير تبوك" يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة لطلاب وطالبات الجامعة

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين؛ ألقاها نيابة عنهم الخريج خالد بن عبدالله الأسمري، وخالد بن أحمد، والخريجتان مريم عبده شراحيلي، ولين سلمان الشهري، الذين حمدوا الله وأثنوا عليه في مستهلها، بأن وفقهم إلى هذا التخرج؛ معبرين عن فرحتهم بهذا اليوم الذي توج حصيلة السنين التي قضوها في التعليم، مثمنين الدعم الكبير والسخي من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبما حظوا فيه من والديهم وأهاليهم والكوادر التعليمية والإدارية بالجامعة خلال مسيرتهم التعليمية.