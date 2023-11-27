بالتعاون مع "أرامكو" .. "تعليم جازان" يطلق برنامج STEM الإثرائي للطلبة الموهوبين

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة التعليم أن برنامج STEM الإثرائي يستهدف 250 طالبًا وطالبة، خلال ثلاثة أسابيع تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل بمعدل ثلاثة أيام تدريبية من كل أسبوع؛ بهدف تطوير المهارات التطبيقية لدى الطلبة الموهوبين من خلال توظيف المعارف المختلفة في تنفيذ المشاريع العلمية وتنمية مهارات التصميم الهندسي من خلال تنفيذ المشاريع العلمية المختلفة وتنمية مهارات التواصل لدى الطلبة الموهوبين من خلال عرض وتقديم مشاريعهم العلمية إضافة الى تعزيز مهارات العمل الجماعي وتطوير مهارات البحث العلمي وتوفير بيئة تعلم جاذبة تتحدى قدرات الطلبة الموهوبين.