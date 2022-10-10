مكة المكرّمة والدمام أعلى حرارة بالمملكة بـ40 مئوية.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والدمام سجّلتا 40 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة والعلا والأحساء وحفر الباطن 39 مئوية، ثم بريدة وينبع ورفحاء والخرج 38 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، ثم القريات 16 درجة، والباحة وبيشة 17 مئوية، وطريف والطائف 18 درجة، وتبوك وبريدة ونجران 19 مئوية.
وسجّلت الدمام وجدة وينبع وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.