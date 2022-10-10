مكة المكرّمة والدمام أعلى حرارة بالمملكة بـ40 مئوية.. وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والدمام سجّلتا 40 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة والعلا والأحساء وحفر الباطن 39 مئوية، ثم بريدة وينبع ورفحاء والخرج 38 درجة مئوية.