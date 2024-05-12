المملكة تُدشّن مبادرة "طريق مكة" في مطار "جناح الدولي" الباكستاني

ويأتي ذلك بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، حتى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقارّ إقامتهم في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولّى الجهاتُ الشريكة إيصالَ أمتعتهم إليها.