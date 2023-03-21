"الإسلامية" تنهي فرش 132 مسجدًا وجامعًا في هذه المناطق بتكلفة إجمالية 24 مليون ريال

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من فرش 132 جامعاً ومسجداً في مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية.
وتم تجهيز السجاد بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصصة، عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، وذلك ضمن مشروع الفرش الذي اعتمدته الوزارة هذا العام بتكلفة إجمالية تتجاوز 24،000،000 ريال.
ويأتي هذا في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وتمثلت أعمال الفرش التي تمت في مساجد مناطق المملكة البالغ عددها 132، منها 20 مسجدًا في منطقة الرياض، و20 في مكة المكرمة، و13 مسجدًا في منطقة الباحة، ومناطق الشرقية وعسير والقصيم وجازان والمدينة المنورة وحائل والجوف، لكل منهما 10 مساجد، ومطقتا تبوك ونجران، لكل منهما 5 مساجد، و3 مساجد في منطقة الحدود الشمالية.
وتتميز السجاد بسماكة 8 ملم المبطن باللباد الصوف عالي الجودة، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية، حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية.