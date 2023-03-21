"الإسلامية" تنهي فرش 132 مسجدًا وجامعًا في هذه المناطق بتكلفة إجمالية 24 مليون ريال

وتمثلت أعمال الفرش التي تمت في مساجد مناطق المملكة البالغ عددها 132، منها 20 مسجدًا في منطقة الرياض، و20 في مكة المكرمة، و13 مسجدًا في منطقة الباحة، ومناطق الشرقية وعسير والقصيم وجازان والمدينة المنورة وحائل والجوف، لكل منهما 10 مساجد، ومطقتا تبوك ونجران، لكل منهما 5 مساجد، و3 مساجد في منطقة الحدود الشمالية.