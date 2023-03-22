بالفيديو: بجوار الحرم.. سفير أذربيجان يهنّئ قيادةَ المملكة بحلول شهر رمضان

هنّأ سفيرُ جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية عبدالله شاهين، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموَّ ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله، وكافةَ الشعب السعودي؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، منوهًا إلى التطور الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية في كافة المجالات بالآونة الأخيرة، في ظل قيادتها الحكيمة.
جاء ذلك في مقطع فيديو وثّقته "سبق" للسفير شاهين بجوار بيت الله الحرام؛ حيث قال: "أنتهز هذه الفرصةَ العظيمة بتقديم خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله أن يجعله شهر خير"، مشيرًا إلى أن المملكة جهودها مشكورة؛ حيث تقدم كل التسهيلات والحفاوة الكبيرة التي يتلقّاها المعتمرون، لا شك أنها محل تقدير المسلمين.
وعن جهود سموّ ولي العهد، قال السفير "شاهين": إن "المسؤولين في أذربيجان يأتون من حين لآخر لزيارة المملكة، ويرون التطورات الكبيرة في كافة المجالات، ويندهشون، وليس مجاملة ورأيتها بأم عيني، ورأيت مشاريعَ نُفّذت في وقت قصير وبهذا المستوى من الدقة، ومدنًا جديدة ومرافقَ متميزة؛ منها مشاريع الرياض والعلا، وغيرها، والسعودية تلعب دورًا رياديًّا في العالم الإسلامي، ودورها توافقي وتصالحي، وندعو الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة".
وعبّر السفير الأذربيجاني عن استغلال تواجده في البقاع المقدسة بأداء العمرة خلال الشهر الفضيل، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه، ومن تقدم إلى تقدم بإذن الله تعالى.