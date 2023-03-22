بالفيديو: بجوار الحرم.. سفير أذربيجان يهنّئ قيادةَ المملكة بحلول شهر رمضان

وعن جهود سموّ ولي العهد، قال السفير "شاهين": إن "المسؤولين في أذربيجان يأتون من حين لآخر لزيارة المملكة، ويرون التطورات الكبيرة في كافة المجالات، ويندهشون، وليس مجاملة ورأيتها بأم عيني، ورأيت مشاريعَ نُفّذت في وقت قصير وبهذا المستوى من الدقة، ومدنًا جديدة ومرافقَ متميزة؛ منها مشاريع الرياض والعلا، وغيرها، والسعودية تلعب دورًا رياديًّا في العالم الإسلامي، ودورها توافقي وتصالحي، وندعو الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة".