الخبر.. مقومات وإمكانات عالية جعلتْها من المدن المستضيفة لكأس العالم 2034

تحدث مدير الإعلام والتواصل المؤسسي في بلدية الخبر سلطان العتيبي عن أبرز المشاريع التي سيتمّ إنشاؤها خلال السنوات المقبلة، في مدينة الخبر، مؤكدًا أن المدينة تمتلك مقومات وإمكانيات عالية جعلتها من المدن المستضيفة لكأس العالم 2034.
وأعرب عن تهنئته بمناسبة تسليم ملف استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034.
وقال "العتيبي": مدينة الخبر تملك بنيةً تحتية متكاملة ومقومات عالية وشبكة طرق رئيسة ومحورية، وأكثر من 20 كم للكورنيش، وأعدادًا كبيرة من المتنزهات والحدائق، ونسعى للوصول بالعدد إلى 200 متنزه وحديقة، وكذلك نسعى لزيادة المسطحات الخضراء.
وأضاف: الخبر لديها أكثر من 100 مشروع قيد الإنشاء وخلال النصف الأول من العام الجاري تم التصريح لأكثر من 60 مشروعًا تنوّعت بين فنادق ومنتجعات ومراكز تسوق ومراكز ترفيه ومجمعات سكنية، وغيرها من المشاريع التنموية، وتم الإعلان عن استحداث 17500 وحدة فندقية جديدة خلال الفترة القادمة حتى عام 2034.