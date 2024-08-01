الخبر.. مقومات وإمكانات عالية جعلتْها من المدن المستضيفة لكأس العالم 2034

وأضاف: الخبر لديها أكثر من 100 مشروع قيد الإنشاء وخلال النصف الأول من العام الجاري تم التصريح لأكثر من 60 مشروعًا تنوّعت بين فنادق ومنتجعات ومراكز تسوق ومراكز ترفيه ومجمعات سكنية، وغيرها من المشاريع التنموية، وتم الإعلان عن استحداث 17500 وحدة فندقية جديدة خلال الفترة القادمة حتى عام 2034.