أول كتلة خريفية تؤثر على المملكة وانخفاض على درجات الحرارة يشمل 6 مناطق خلال الأيام القادمة

وفي التفاصيل، تندفع كتلة هوائية خريفية وذات درجات حرارة أبرد من معدلاتها المعتادة، من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لشمال المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتتسبب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالًا نهارًا مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات المئوية، ويطال أيضًا هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.