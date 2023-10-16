أول كتلة خريفية تؤثر على المملكة وانخفاض على درجات الحرارة يشمل 6 مناطق خلال الأيام القادمة

تشير الخرائط الجوية لمحاكاة حركة الكتل الهوائية إلى توقعات بأن تتأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة بأول كتلة هوائية خريفية تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة على 6 مناطق إدارية وتسبب اعتدالًا نسبيًّا في الأجواء.
وفي التفاصيل، تندفع كتلة هوائية خريفية وذات درجات حرارة أبرد من معدلاتها المعتادة، من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لشمال المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتتسبب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالًا نهارًا مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات المئوية، ويطال أيضًا هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.
وتنخفض كذلك درجات الحرارة الليلية بشكل ملحوظ وتصبح الأجواء باردة نسبيًّا في المناطق الشمالية؛ بحيث تقترب الصغرى من 15 درجة مئوية فقط وأقل في أجزاء من شمال المملكة، كما وتصبح لطيفة في أنحاء عدة من الوسطى.