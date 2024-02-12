"استجابة 13".. ينطلق غداً بجازان لرفع جاهزية 44 جهة تحمي البيئة البحرية بالمملكة

وأوضح "المطرفي" أن الهدف من إقامة التمرين بمشاركة كل هذه الجهات المعنية في وقت واحد هو التأكد من القدرة على حماية البيئة البحرية والساحلية، وذلك لضمان الأمن الغذائي والمائي وصوناً للموائل الطبيعية، بالإضافة إلى تسهيل الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة والمجتمع.