نوافذ سحرية.. علماء سعوديون يبتكرون "WIFI" من أشعة الشمس

ابتكر فريق بحثي سعودي، بديلًا منخفض الاستهلاك ومؤثرًا على الطاقة، بالاستفادة من ضوء الشمس المعدل لاستبدال شبكات الواي فاي التقليدية بعناصر متطورة وأكثر قدرة وقوة على نقل البيانات.
ووفقًا للمجلة العلمية "IEEE Photonics" التي نشرت البحث بشكل مفصل؛ فإن الاختراع السعودي الجديد قيد التطوير؛ حيث يمكنه أن يغطي في المستقبل المباني السكنية والتجارية بنوافذ زجاجية ذكية خاصة، قادرة على تعديل ضوء الشمس لتحل محل شبكات الواي فاي التقليدية لنقل البيانات اللاسلكية إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة، كما يمكن استمرار الطاقة حتى بعد غروب الشمس.
وأشار التقرير إلى أن هذا الابتكار يمكنه توفير الطاقة إلى جانب نشاط وسرعة أكبر في نقل البيانات، كما أنها طريقة صديقة للبيئة.
وتابع أن العلماء في السعودية يعملون على تطوير الابتكار وتنفيذ النموذج الأولي للاختبارات، والبحث في زيادة معدلات البيانات بشكل أكبر مما توصلوا له في النتائج المبدئية.