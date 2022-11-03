نوافذ سحرية.. علماء سعوديون يبتكرون "WIFI" من أشعة الشمس

ووفقًا للمجلة العلمية "IEEE Photonics" التي نشرت البحث بشكل مفصل؛ فإن الاختراع السعودي الجديد قيد التطوير؛ حيث يمكنه أن يغطي في المستقبل المباني السكنية والتجارية بنوافذ زجاجية ذكية خاصة، قادرة على تعديل ضوء الشمس لتحل محل شبكات الواي فاي التقليدية لنقل البيانات اللاسلكية إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة، كما يمكن استمرار الطاقة حتى بعد غروب الشمس.