"فيصل التخصصي" بجدة ينال اعتماد "ماجنيت" لجودة التمريض

نال مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة اعتماد "ماجنيت" لجودة التمريض، وتمثِّل شهادة الاعتماد الصادرة عن المركز الأمريكي لاعتماد التمريض "ANCC"، المعيار الذهبي للتمريض في جميع أنحاء العالم، وتُعد بمثابة جائزة تمنح للمستشفيات الرائدة التي تقدم خدمات تمريض متميزة، ورعاية ذات جودة عالية، وابتكارات مهنية، ونتائج طبية استثنائية؛ حيث تعتبر من أهم برامج الاعتماد العالمي للتمريض.
وقد حاز مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بجدة، على شهادة اعتماد "ماجنيت" الأولى في العام 2013.
وتعود أهمية الاعتماد إلى إسهاماته النوعية في تعزيز تجربة المريض وثقته، وتقليص فترة بقائه في المستشفى، وضمان استدامة الرعاية وتعزيز النتائج الإيجابية، والتقليل من معدلات الوفاة.
يُذكر أن فترة صلاحية اعتماد "ماجنيت" تمتد إلى أربع سنوات من تاريخ إصداره، تُجرى خلالها مراجعة نصف سنوية للمؤسسة الحاصلة على الاعتماد. كما يجب عليها طلب الحصول على الاعتماد مرة أخرى، بعد انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الأول.
ويُعتبر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من بين المستشفيات الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخرًا في المركز الـ 20 ضمن قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية بالعالم، لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تصنيف "براند فاينانس"، "Brand Finance".