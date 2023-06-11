"فيصل التخصصي" بجدة ينال اعتماد "ماجنيت" لجودة التمريض

ويُعتبر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من بين المستشفيات الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخرًا في المركز الـ 20 ضمن قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية بالعالم، لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تصنيف "براند فاينانس"، "Brand Finance".