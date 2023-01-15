انطلاق "ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023" في الرياض فبراير المقبل

ويهدف المؤتمر الذي يتضمّن خمس جلسات على مدى يومين، بمشاركة 22 متحدثًا من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ورصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.