انطلاق "ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023" في الرياض فبراير المقبل

ينطلق "ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023"، تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يومي الأربعاء والخميس، 10 و11 رجب 1444هـ، 1 و2 فبراير 2023، في فندق "إنتركونتننتال" بمدينة الرياض.
تُعقد فعاليات الملتقى بحضور عدد كبير من المختصين والمسؤولين ومديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية.
ويهدف المؤتمر الذي يتضمّن خمس جلسات على مدى يومين، بمشاركة 22 متحدثًا من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ورصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي، عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على رعايته لهذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية، مؤكدًا حرص واهتمام الوزير بالمسؤولية الاجتماعية التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لمواكبة هذا الحدث الحيوي المهم وتغطية فعالياته المتنوعة وتشكيل اللجان العاملة وتخصيص مركز إعلامي ينبثق من اللجنة الإعلامية يهدف إلى تزويد الإعلاميين بكل المعلومات الخاصة بالملتقى ويسهل مهامهم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا: إن المؤتمر يعد ملتقى متخصصًا لإبراز الدور الرئيس لكل المؤسسات والقطاعات في أعمال المسؤولية المجتمعية ويعكس السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية، بمشاركة 22 من المتحدثين وصانعي القرار والجهات ذات العلاقة ببرامج وأهداف ومبادرات المسؤولية الاجتماعية محليًا وعالميًا.
وأضاف "المهنا": يستعرض المؤتمر التجارب في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها في تقديم مبادرات مبتكرة تخدم حاجة المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية، عبر جلساته.
وتابع: يدير الجلسة الأولى من جلسات اليوم الأول خالد العقيلي، وتناقش مفهوم وبناء ثقافة المسؤولية المجتمعية، بمشاركة مدير عام المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية د. مبارك البقمي، ونائب محافظ هيئة الأوقاف عبدالرحمن العقيل، ومدير إدارة مواصفات الخدمات في هيئة المواصفات والمقاييس مشاري آل صلاح، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية المستدامة في غرفة الرياض عسكر الحارثي.
أما الجلسة الثانية التي يديرها عضو هيئة تدريس مستشار المسؤولية المجتمعية الدكتور عامر العنزي، تسلط الضوء على مساهمة الشركات في جائحة كورونا، بمشاركة المتحدثين: الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي د. إبراهيم الحيدري، والرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للتبرعات بدر الخنبشي، ومستشار التنمية المجتمعية بوزارة الطاقة منى الغامدي.
وقال "المهنا": إن الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني للملتقى، تناقش برامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة المتحدثين: مدير برامج الشراكة المجتمعية بشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية عبدالله الأسمري، ومدير عام الاستدامة بشركة الاتصالات السعودية مها النحيط، مدير عام المسؤولية الاجتماعية بسابك عبدالرحمن الملحم، والأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع أحمد بن إبراهيم العمير.
وتستكمل الجلسة الثانية، مناقشة برامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية في "نيوم" فادي الرابغي، ومديرة التواصل المؤسسي في شركة زين السعودية إيمان الصعيدي، والرئيس التنفيذي بشركة جاهز حمد البكر، ومدير عام الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية بدلة البركة أحمد الفال، ونائب رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ومدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي عبدالله العتيبي، ويدير الجلسة مهرة الخزيم.
ويختتم اليوم الثاني أعماله بجلسة تناقش "آفاق الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي"، ويشارك فيها: مدير عام الشراكات في صندوق دعم الجمعيات المهندس مشاري الجويرة، وأمين عام مؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، والرئيس التنفيذي بالمهيدب الخيرية أحمد الرماح، ومدير عام جمعية "إنسان" محمد محارب، ويدير الجلسة العضو المنتدب لشركة كابلات السعودية نائل الفايز.