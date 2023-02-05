مشروع ولي العهد لتطوير جدة يتكون من 600 مبنى أثري تاريخي

يتكوّن مشروع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية، من 600 مبنى أثري تاريخي على مساحة تقدر بـ2.5 كيلومتر مربع.
وتحتوي المنطقة على مساجد من عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، والخليفة الراشد عثمان بن عفان، مبنية بالحجر والطين والخشب، ومشروع لترميم المباني وآخر لتحسين البنية التحتية.
كما يتضمّن مشروعي الساحة الثقافية وإعادة الماء إلى الميناء القديم، مقابل باب البنط، ومشروع لعمل التاكسي البحري يربط ما بين جدة التاريخية وشمال جدة عبر الكورنيش؛ حيث ستكون المنطقة سياحية.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشروعات الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال.
ويأتي المشروع في سياق حرصه واهتمامه بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها؛ تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كأحد أهم ركائز الرؤية.