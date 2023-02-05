مشروع ولي العهد لتطوير جدة يتكون من 600 مبنى أثري تاريخي

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشروعات الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال.