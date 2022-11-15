عنوانها "أمطار وتيارات هابطة".. "الأرصاد": المملكة تشهد تقلبات من اليوم وحتى السبت

وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك تشمل: (تبوك، وتيماء، وأملج)، ومنطقة الجوف: (سكاكا، ودومة الجندل، والقريات، وطبرجل)، وكذلك منطقة مكة المكرمة: (جدة، ورابغ، والقنفذة، والليث، والعرضيات، وأضم، وميسان)، والحدود الشمالية (طريف)؛ في حين يُتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على منطقة عسير: (أبها، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، وبارق، وتنومة)، ومنطقة جازان: (فيفا، والخوبة، والعارضة، وهروب، والحرث، والدائر)، ومنطقة الباحة: (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والقرى)، وكذلك منطقة الرياض: (عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء)، ولا يُستبعد أن يمتد تأثيرها يومي الخميس والجمعة إلى أجزاء من منطقتي الرياض (العاصمة الرياض، ورماح، والمزاحمية)، والمنطقة الشرقية: (الجبيل، والدمام، والخبر، والقطيف، والظهران).