36 في جدة و9 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد، على معظم المناطق.
وسجّلت جدة أعلى درجة حرارة 36 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 9 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في مكة المكرّمة والدمام والأحساء والصمان، و34 درجة في جازان والقنفذة والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ9 ْمئوية، وطريف وأبها 12 درجة، والقريات 13 ْمئوية، والباحة 14 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار توقع هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف.