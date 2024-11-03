36 في جدة و9 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف.