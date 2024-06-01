"البليهي" معتذرًا لجماهير الهلال: الطرد وضع الفريق تحت ضغط كبير

كاد الخطأ الذي ارتكبه نجم الدفاع الهلالي "علي البليهي"، أن يكلف فريقه خسارة كبيرة بعد تعرُّضه للطرد في الشوط الثاني؛ ما تسبب في هدف التعادل لنادي النصر.
وقدم "البليهي" عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، اعتذاره لجمهور نادي الهلال قائلًا: "انتهى الموسم بثلاثية كانت بدعمكم الدائم، أعتذر لو وضعت الفريق بضغط كبير، لكن الحمد لله ربي أكرمني وأكرمكم بالفوز، وصار لها طعم ثاني، عتبكم على العين والرأس دايم، عسى فرحكم دايم، مبروك يا المدرج الفخم الثلاثية".
وتباينت ردود الفعل بين محبّي الزعيم ممّن أشاد باعتذار البليهي لجمهور الهلال، وبين مَن اعتبره من كاد يتسبّب بخسارة أغلى كأس على قلب كل رياضي.
يذكر أن "ياسين بونو" حارس الهلال كان نجم المباراة بعد تصدّيه لضربتَيْ جزاء فاز فريقه بسببها بكأس خادم الحرمين الشريفين.