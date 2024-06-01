"البليهي" معتذرًا لجماهير الهلال: الطرد وضع الفريق تحت ضغط كبير

وقدم "البليهي" عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، اعتذاره لجمهور نادي الهلال قائلًا: "انتهى الموسم بثلاثية كانت بدعمكم الدائم، أعتذر لو وضعت الفريق بضغط كبير، لكن الحمد لله ربي أكرمني وأكرمكم بالفوز، وصار لها طعم ثاني، ‏عتبكم على العين والرأس دايم، عسى فرحكم دايم، ‏مبروك يا المدرج الفخم الثلاثية".