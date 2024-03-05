"إغاثي الملك سلمان" يوزّع "33.830" قسيمة للكسوة الشتوية شمال وغرب سوريا

أسهمت المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بصورة فعّالة، في تقديم يد العون وتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا، عبر إنشاء عدة مشاريع؛ منها مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضرّرة من الزلزال؛ لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة؛ من خلال توفير وسائل التدفئة التي تقي أجسادَهم ومن يعولونهم من برد الشتاء القارس، والتمتُّع بفصل الشتاء بكل راحة ودفء.
ووزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة بالمرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة 5/ 10/ 2023 - 5/ 2/ 2024م؛ "33.830" قسيمة للكسوة الشتوية ببلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين بمحافظة حلب، ومناطق دركوش وحارم وسلقين في محافظة إدلب، استفاد من توزيع قسائم المساعدات الشتوية "38.476" فردًا، ومن قسائم المساعدات الشتوية التكميلية "6.175" فردًا.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم مختلف أشكال العون الإنساني للفئات المتضررة من الزلزال في سوريا، وتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
على صعيد ثانٍ، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "1.050" سلة غذائيّة للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها "6.037" فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب أينما كانوا في مختلف الأزمات والمحن.