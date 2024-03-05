"إغاثي الملك سلمان" يوزّع "33.830" قسيمة للكسوة الشتوية شمال وغرب سوريا

أسهمت المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بصورة فعّالة، في تقديم يد العون وتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا، عبر إنشاء عدة مشاريع؛ منها مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضرّرة من الزلزال؛ لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة؛ من خلال توفير وسائل التدفئة التي تقي أجسادَهم ومن يعولونهم من برد الشتاء القارس، والتمتُّع بفصل الشتاء بكل راحة ودفء.