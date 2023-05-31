"الإعلام المرئي" تدشن مركزها الإعلامي لخدمات الحج.. لتسهيل تغطية المناسك

دشنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مركزها الإعلامي لموسم الحج 1444هـ في محافظة جدة؛ لتوفير كل ما يلزم من خدمات إعلامية لوسائل الإعلام المحلية والدولية؛ بهدف تسهيل تغطية المناسك في المشاعر المقدسة.