"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان ومكة المكرمة وجازان عسير وتبوك والجوف والمدينة المنورة والشمالية والقصيم.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن عسير تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد ارتفاعًا في الأمواج على فرسان حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة المنجور والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل تبوك حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وطبرجل والقريات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة ورياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.