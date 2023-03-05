"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة المنجور والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل تبوك حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.