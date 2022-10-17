"الزعاق": المملكة أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين خامدة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين خامدة هي السعودية، وفيها 2500 فوهة، وأما أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين حية متنفسة هي إثيوبيا في صحراء الدناكل، فهي تحتوي على نتوءات تتنفس منها الأرض في بركان الدانول.