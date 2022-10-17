"الزعاق": المملكة أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين خامدة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين خامدة هي السعودية، وفيها 2500 فوهة، وأما أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين حية متنفسة هي إثيوبيا في صحراء الدناكل، فهي تحتوي على نتوءات تتنفس منها الأرض في بركان الدانول.
وأضاف الزعاق، أن مياه صحراء الدناكل بإثيوبيا مشبعة بالكبريت وأرضها مشبعة بعناصر تتفاعل مع الأملاح؛ فتتحول إلى الألوان الأصفر والأخضر والأحمر؛ لذلك سُميت "الجمال القاتل"، فأرضها جحيم لا يطاق من حرارتها، وسطحها جمال لا يُضاهى من ألوانها.
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن بركان الدانول يقع على صفائح الانفصال، أي الشق الذي فصل آسيا عن الجزيرة العربية وفصلها عن إفريقيا، الشق الأول أصبح الخليج العربي، والشق الآخر أصبح البحر الأحمر.