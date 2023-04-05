سلّ صيامك.. حكيم ينصح رجلًا بإصلاح عيب واحد.. وهذا ما فعله غلام بعصابة لصوص

من حكاية الحكيم الذي نصح رجلًا كثير العيوب بإصلاح عيب واحد فقط في نفسه، إلى قصة الغلام الذي تسبّب بتوبة عصابة من اللصوص، تقف فضيلة الصدق وراء الكثير من المواقف والوقائع المشرقة، فالصدق خلق نبيل وصفة طيبة اتصف بها الأنبياء والرسل، وعُرِفَ بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سُمِّيَ بـ"الصادق الأمين".
ويزخر تراثنا العربي بالقصص والوقائع التي تحث على الصدق، وتؤكد أن الصدق ينجي صاحبه، وتنفر في المقابل من صفة الكذب، ومن هذه القصص:
يُحكى أن رجلًا كان كثير العيوب، فحاول أن يصلحها لكنه لم يستطع، فذهب إلى عالِم معروف بالتقوى والإيمان، وشكا له عيوبه، ثم سأله عن وصية تعالجها، فطلب منه العالم علاج عيب واحد من عيوبه، وهو الكذب، وأوصاه بالصدق في كل حال، فتعجّب الرجل، وتساءل في نفسه عن العلاقة بين الصدق وباقي عيوبه، لكنه عزم على العمل بهذه الوصية.
ومرّت الأيام، وأراد الرجل أن يشرب خمرًا، فأحضرها وملأ كأسًا منها، وعندما رفعها نحو فمه، قال لنفسه: ماذا أقول للعالِم إن سألني: هل شربت خمرًا؟ فهل أكذب عليه؟ لا، لن أشربها أبدًا.
وفي اليوم التالي، أراد الرجل أن يفعل ذنبًا آخر، فسأل نفسه: ماذا أقول للعالِم إن سألني، هل سأخبره بالذنب أم أكذب عليه؟؟ لا، لن أفعل، وهكذا، كلما أراد الرجل أن يفعل ذنبًا امتنع عن فعله، حتى لا يكذب على العالِم.
وبمرور الأيام تخلى الرجل عن كل عيوبه، بفضل تمسّكه بخلق الصدق.
يُحكى أن غلامًا خرج من مكة المكرمة إلى بغداد يطلب العلم، وكان عمره آنذاك لا يزيد على اثني عشر عامًا، وقبل أن يخرج الغلام من داره ذهب إلى أمه يودّعها، وقال لها: أوصيني بما شئتِ، فقالت له أمه: يا بني، عاهدني على ألا تكذب، فعاهد الغلام أمه، وخرج مع قافلة إلى قبلته، وامتطى دابته متوجهًا إلى بغداد، وكان بحوزته أربعمائة درهم، أخذها لكي ينفق منها في غربته.
وبينما هو سائر في طريقه خرج عليهم مجموعة من اللصوص أخذت الأموال والبضائع والأمتعة، وسألوا الغلام هل معه مال، فقال لهم: نعم، معي أربعمائة درهم! فظنوه يمزح أو يسخر منهم، وهم يقولون له: أتهزأ أيها الغلام؟ كيف لمن في مثل سنك أن يكون معه أربعمائة درهم؟ فتعجبوا من الغلام، وأخذوه إلى زعيمهم، ففتشه ووجد المال، ولكن زعيم اللصوص تعجّب كثيرًا من موقف الغلام وعدم كذبه بشأن ما معه، فسأله قائلًا: يا غلام لماذا صدقتني عندما سألتك عن المال؟ ولِمَ لم تكذب عليّ وأنت تعرف أن المال إلى ضياع؟ فردّ عليه الغلام قائلًا: لقد صدقتك لأنني عاهدت أمي ألا أكذب أبدًا مهما حدث.
فتأثر زعيم اللصوص بكلام الغلام، وقال: تضحّي بمالك حتى لا تخلف عهدك مع أمك، وتخاف أن تخون عهدها، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله؟
وهنا أمر الزعيم اللصوص بردّ المال إلى القافلة، وقال للغلام: أنا تائب إلى الله على يديك، فقال باقي اللصوص لزعيمهم: لقد كنت كبيرنا في قطع الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة، وتابوا جميعًا.