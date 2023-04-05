سلّ صيامك.. حكيم ينصح رجلًا بإصلاح عيب واحد.. وهذا ما فعله غلام بعصابة لصوص

يُحكى أن غلامًا خرج من مكة المكرمة إلى بغداد يطلب العلم، وكان عمره آنذاك لا يزيد على اثني عشر عامًا، وقبل أن يخرج الغلام من داره ذهب إلى أمه يودّعها، وقال لها: أوصيني بما شئتِ، فقالت له أمه: يا بني، عاهدني على ألا تكذب، فعاهد الغلام أمه، وخرج مع قافلة إلى قبلته، وامتطى دابته متوجهًا إلى بغداد، وكان بحوزته أربعمائة درهم، أخذها لكي ينفق منها في غربته.