الخدمات الاجتماعية في "بِر جدة": الجودة والتميز في معادلة صناعة الأثر

ويشكّل شهر رمضان الكريم نموذجًا حيًا لحجم التفاعل في الدعم المالي بين الجمعية والمستفيدين من خدماتها الذين بلغ عددهم في رمضان الماضي (115204) مستفيدين، حيث تم إنفاق أكثر من 5.5 مليون ريال عليهم من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي شملت: كسوة العيد، إفطار صائم، عيدية يتيم، زكاة الفطر، لحمة رمضان إضافة إلى الكفالات الشهرية للأسر والأيتام.