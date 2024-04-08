بعد تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين.. مصادر لـ"سبق": إيداع "الدعم السكني" في موعده

كشفت مصادر لـ"سبق" اليوم عن أن إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري سيكون في موعده المحدد شهريًّا (يوم 24 من كل شهر ميلادي) دون تغيير.