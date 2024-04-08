بعد تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين.. مصادر لـ"سبق": إيداع "الدعم السكني" في موعده

كشفت مصادر لـ"سبق" اليوم عن أن إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري سيكون في موعده المحدد شهريًّا (يوم 24 من كل شهر ميلادي) دون تغيير.
جاء ذلك بعد تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين إلى يوم 1 من بداية كل شهر ميلادي.
ويحرص الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.
يُذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اعتمد في شهر مارس عام 2021 توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج "سكني" يوم 24 من كل شهر ميلادي.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين كافة، المشمولين بنظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وصرفها بداية كل شهر ميلادي بدءًا من 1 مايو 2024م.
وبيَّنت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا منها على توافُق موعد صرف المعاشات، وتوحيده للعملاء كافة، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية، وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية.