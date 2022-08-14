"أدفيرت ون" توقّع اتفاقية شراكة مع "إس-أنسيال بي في تي" للتقنية

أعلنت أدفيرت ون، أحد أذرع شركة الشواف العالمية والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الإعلامية والإعلانية للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مع إس أنسيال بي في تي المحدودة المتخصصة في تقديم حلول علاقات المستثمرين وشركتها التابعة المملوكة لها بالكامل إس-أنسيال بي تي في (سنغافورة)، مشيرة إلى أنها تستهدف من هذه الشراكة التوسع في تقديم خدماتها لقاعدة واسعة من الشركات المدرجة والشركات التي تنوي طرح اسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من حلول علاقات المستثمرين المبتكرة من خلال التقنية المتطورة التي تملكها إس-أنسيال للشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.