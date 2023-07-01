صندوق الشهداء يقدّم عدة مبادرات خلال موسم الحج.. بينها توزيع 700 ألف عبوة مياه

يُذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يقدم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعًا، ومن خدماته التي يقدّمها للمستفيدين: الرعاية الصحية، الدعم السكني، التعليم، التدريب، التوظيف، الابتعاث، الدعم الاجتماعي والأسري، إضافة إلى تقديم العون والدعم اللوجستي، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها عليهم، كما يُعنى الصندوق بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة للمستفيدين بحلول ابتكارية وتقنية.