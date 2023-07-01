صندوق الشهداء يقدّم عدة مبادرات خلال موسم الحج.. بينها توزيع 700 ألف عبوة مياه

قدّم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أكثرَ من 700 ألف عبوة مياه، و50 ألف وجبة لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.
وأطلق حملة الحج لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين هذا العام، إضافة لقيامه بتأمين الأضاحي لمستفيدي الصندوق في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، أن هذه المبادرات تأتي ضمن الأعمال التي يقدّمها الصندوق من رعاية وتمكين لمستفيدي الصندوق.
ونوّه بأن ما يقوم به الصندوق يأتي بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لتقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعًا.
يُذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يقدم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعًا، ومن خدماته التي يقدّمها للمستفيدين: الرعاية الصحية، الدعم السكني، التعليم، التدريب، التوظيف، الابتعاث، الدعم الاجتماعي والأسري، إضافة إلى تقديم العون والدعم اللوجستي، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها عليهم، كما يُعنى الصندوق بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة للمستفيدين بحلول ابتكارية وتقنية.