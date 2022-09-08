ضبط 49 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (49) مخالفًا لنظام البيئة، (44) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم أكثر من (19) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين مستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتَيْ الرياض ومكة المكرمة.