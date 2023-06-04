"الأرصاد" يُنبّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية وتبوك والقصيم ومكة المكرمة وحائل والجوف والمدينة المنورة والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الخرج والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص والجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد الطائف وأضم وميسان أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الباحة إلى أمطار متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.