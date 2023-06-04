"الأرصاد" يُنبّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الخرج والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.