"عقارات الدولة" تنظّم جلسة توعوية بالأمن السيبراني

نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جلسة توعوية بعنوان "التوعية في مجال الأمن السيبراني"، شارك بها نحو 170 موظّفاً وموظّفة من منسوبي عقارات الدولة، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف أكتوبر من كل عام.