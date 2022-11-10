من اليوم حتى الاثنين المقبل.. أمطار تضرب 12 محافظة بمكة والمدني يحذّر

حذّر الدفاع المدني، من أمطار تضرب 12 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، بينها العاصمة المقدسة اعتبارًا من اليوم الخميس.
وأوضح أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، ميسان، جدة، رابغ، القنفذة، الليث، العرضيات، أضم) من يوم الخميس إلى الاثنين (16- 20/ 4/ 1444هـ).
وأهاب الدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه، والالتزام بتعليماته؛ داعيًا الله أن يجعلها الله أمطار خير وبركة.