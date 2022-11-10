من اليوم حتى الاثنين المقبل.. أمطار تضرب 12 محافظة بمكة والمدني يحذّر

وأوضح أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، ميسان، جدة، رابغ، القنفذة، الليث، العرضيات، أضم) من يوم الخميس إلى الاثنين (16- 20/ 4/ 1444هـ).