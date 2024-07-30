"سيدة الأشجار" تاج غابات المملكة وقمم جبالها الراسيات.. موطنًا آمنًا للحياة البرية

كما أوضح لـ "واس" المهتم بعلم النباتات الدكتور صالح الشعيل؛ أن شجرة العرعر تحمل تنوعًا بيولوجيًا، لما تقدمه من خدمات ومنتجات لمحيطها الذي تسكنه، ودورًا فعالاً في ظاهرة التغير المناخي، لما تحمله هذه الظاهرة من بعد جديد وتأثير ربما ينعكس على الغطاء النباتي بمجمله، مشيرًا إلى أن أشجار العرعر تعد أحد الرموز التي تتفرد بها الحياة الطبيعية في جبال السروات، وهي دائمة الخضرة من الفصيلة السروية، وأفرادها عبارة عن أشجار كبيرة الحجم، إذ تفضل الشجرة الأجواء المناخية الباردة، وتعد من الأشجار البطيئة نسبيًا في النمو، ولكنها تعد من الفئة المعمرة، التي تعيش لمئات السنين، لتتلاءم مع عوامل التضاريس والتربة الخصبة والمناخ، ليكون المناخ عنصرًا في بقائها وانتشارها بشكل كبير.