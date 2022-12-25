ادعاءات كاذبة تُطيح بشخصَيْن نشرا محتوى مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنَيْن لنشرهما محتوى مرئياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ يدعي فيه أحدهما تعرُّضه للاعتداء على أحد الطرق في المنطقة.
وتبيّن من إجراءات الاستدلال عدم صحة المحتوى، وتضمينه معلومات وادعاءات كاذبة مخالفاً بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتابعت الشرطة: تبيّن أن ما تعرضت له المركبة من ضررٍ نتيجة وجود جسم حديدي سقط عرضياً في الطريق، وباشرت القوة الخاصة لأمن الطرق الحادث في حينه، وقدّمت له المساعدة اللازمة، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.