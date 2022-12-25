ادعاءات كاذبة تُطيح بشخصَيْن نشرا محتوى مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالجوف

وتابعت الشرطة: تبيّن أن ما تعرضت له المركبة من ضررٍ نتيجة وجود جسم حديدي سقط عرضياً في الطريق، وباشرت القوة الخاصة لأمن الطرق الحادث في حينه، وقدّمت له المساعدة اللازمة، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.