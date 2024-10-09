صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث التعاون مع شركة "المقر" بالمدينة المنورة

بحث مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني، سبل التعاون المشترك بين الصندوق وشركة "المقر" للتطوير والتنمية بالمدينة المنورة، ومبادرات الدعم التي يقدمها الصندوق؛ لتمكين الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لمقر الشركة اليوم.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية ماجد الشلهوب، خلال اللقاء، أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة -الذراع الاستثمارية لأمانة المدينة المنورة- مشيرًا إلى أهمية توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة لدعم مشاريع الشركة، وتعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع "هدف"؛ لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.
من جانبه، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني حرص الصندوق على تعزيز الشراكة وتطويرها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم خطط التوطين، ورفع معدلات الموارد البشرية في سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري.
وفي نهاية اللقاء، أكّد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتعزيز فرص التعاون وتطوير الموارد البشرية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية.