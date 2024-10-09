صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث التعاون مع شركة "المقر" بالمدينة المنورة

من جانبه، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني حرص الصندوق على تعزيز الشراكة وتطويرها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم خطط التوطين، ورفع معدلات الموارد البشرية في سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري.