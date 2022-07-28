غرق 3 أطفال يدفع جهات حكومية بالعارضة إلى تبني مبادرة شاب

تبنت جهات حكومية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان مبادرة طرحها شاب لإنقاذ قاصدي المحافظة وأبنائهم من أي مأساة قد تسجل نتيجة للمستنقعات والسيول التي خلفتها الأمطار التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الفترة من العام.